В Одессе показали последствия черноморского циклона, который установил свое влияние над городом
Кадры обнародовали местные телеграм-каналы, а также одесские СМИ, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Начало лета в Одессе выдалось холодным и ненастным. Три дня Одессу заливало дождем и дул порывистый ветер, который повалил деревья и нарушил работу светофора.
Так, на углу Фонтанской дороги и улицы Костанди дерево упало на светофор.
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Из-за происшествия на этом участке было осложненно движение. На месте работала полиция.
Также еще одно дерево упало на автомобиль в одном из одесских дворов.
А возле дома возле дома №32 на Большой Арнаутской рухнула белая акация и повредила фасад здания, который является памятником-архитектуры.
На кадрах видно, что частично поврежден балкон дома.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Коммунальщики принялись ликвидировать последствия непогоды.
Напомним, лето начнется с дождей: синоптики огорошили одесситов прогнозом на три месяца.
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Также Politeka писала, что стихия разбушуется в Одессе: синоптики предупредили, что принесет черноморский циклон