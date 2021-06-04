В Одессе показали последствия черноморского циклона, который установил свое влияние над городом

Кадры обнародовали местные телеграм-каналы, а также одесские СМИ, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Начало лета в Одессе выдалось холодным и ненастным. Три дня Одессу заливало дождем и дул порывистый ветер, который повалил деревья и нарушил работу светофора.

Так, на углу Фонтанской дороги и улицы Костанди дерево упало на светофор.

Из-за происшествия на этом участке было осложненно движение. На месте работала полиция.

Также еще одно дерево упало на автомобиль в одном из одесских дворов.

А возле дома возле дома №32 на Большой Арнаутской рухнула белая акация и повредила фасад здания, который является памятником-архитектуры.

На кадрах видно, что частично поврежден балкон дома.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Коммунальщики принялись ликвидировать последствия непогоды.

Напомним, лето начнется с дождей: синоптики огорошили одесситов прогнозом на три месяца.

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