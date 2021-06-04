В Одесі в різних районах сталося дві пожежі, в поліції повідомили, що їх об'єднує
Про нічні події
Першу НП зафіксували в багатоповерховому будинку на селищі Котовського о пів на другу ночі.
На вулиці Генерала Бочарова, 17 загорілася квартира на першому поверсі.
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На щастя, обійшлося без постраждалих.
У поліції підозрюють підпал, в поле зору потрапив колишній чоловік господині житла. Орієнтування на нього передали іншим екіпажам.
Друга НП сталася в районі Черемушок.
Як стало відомо, у квартирі на другому поверсі будинку на вулиці Івана та Юрія Лип, 42/44 близько 4:40 загорілося сміття. Вогонь охопив приблизно 30-40 кв.метрів. Тут також обійшлося без постраждалих.
Поліція також говорить про підпал.
Винуватцем міг стати власник житла, який сам влаштував пожежу і пішов з квартири.
Не так давно ми повідомляли, в внаслідок пожежі в квартирі обірвалося людське життя.
Трагедія сталася вдень в останній день весни на Черьомушках.
Пожежа почалася на першому поверсі п'ятиповерхового будинку по вулиці Академіка Філатова, 32.
Коли на місце приїхали рятувальники, вони не відразу змогли потрапити всередину квартири-довелося зрізати грати на вікні.
Пожежа сталася через підгорілу на плиті їжу. Загиблим виявився 80-річний господар квартири з інвалідністю
Нагадаємо, що МРТ-апарат засмоктав пацієнта, який прийшов на обстеження: кадри і деталі моторошної НП в Одесі
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