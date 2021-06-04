В Одесі в різних районах сталося дві пожежі, в поліції повідомили, що їх об'єднує

Про нічні події пише Українська служба інформації.

Першу НП зафіксували в багатоповерховому будинку на селищі Котовського о пів на другу ночі.

На вулиці Генерала Бочарова, 17 загорілася квартира на першому поверсі.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

У поліції підозрюють підпал, в поле зору потрапив колишній чоловік господині житла. Орієнтування на нього передали іншим екіпажам.

Друга НП сталася в районі Черемушок.

Як стало відомо, у квартирі на другому поверсі будинку на вулиці Івана та Юрія Лип, 42/44 близько 4:40 загорілося сміття. Вогонь охопив приблизно 30-40 кв.метрів. Тут також обійшлося без постраждалих.

Поліція також говорить про підпал.

Винуватцем міг стати власник житла, який сам влаштував пожежу і пішов з квартири.

Не так давно ми повідомляли, в внаслідок пожежі в квартирі обірвалося людське життя.

Трагедія сталася вдень в останній день весни на Черьомушках.

Пожежа почалася на першому поверсі п'ятиповерхового будинку по вулиці Академіка Філатова, 32.

Коли на місце приїхали рятувальники, вони не відразу змогли потрапити всередину квартири-довелося зрізати грати на вікні.

Пожежа сталася через підгорілу на плиті їжу. Загиблим виявився 80-річний господар квартири з інвалідністю

Нагадаємо, що МРТ-апарат засмоктав пацієнта, який прийшов на обстеження: кадри і деталі моторошної НП в Одесі

А ще Politeka писала, що ріелтори викрадали людей заради квартир в Одесі: як діяли аферисти

Також Politeka повідомляла, що в Одесі обірвалося життя народного артиста України: "Прощай, наш дорогий друже