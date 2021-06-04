В Одессе в разных районах случилось два пожара, в полиции сообщили, что их объединяет

О ночных происшествиях пишет украинская служба информации.

Первое ЧП зафиксировали в многоэтажном доме на поселке Котовского в полвторого ночи.

На улице Генерала Бочарова, 17 загорелась квартира на первом этаже.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В полиции подозревают поджог, в поле зрения попал бывший муж хозяйки жилья. Ориентировку на него передали другим экипажам.

Второе ЧП случилось в районе Черёмушек.

Как стало известно, в квартире на втором этаже дома на улице Ивана и Юрия Лип, 42/44 около 4:40 загорелся мусор. Огонь охватил примерно 30-40 кв. метров. Здесь также обошлось без пострадавших.

Полиция также говорит о поджоге.

Виновником мог стать владелец жилья, который сам устроил пожар и ушел из квартиры.

Не так давно мы сообщали, в результате пожара в квартире оборвалась человеческая жизнь.

Трагедия произошла днем в последний день весны на Черемушках.

Пожар начался на первом этаже пятиэтажного дома по улице Академика Филатова, 32.

Когда на место приехали спасатели, они не сразу смогли попасть внутрь квартиры – пришлось срезать решетку на окне.

Пожар произошел из-за подгоревшей на плите еды. Погибшим оказался 80-летний хозяин квартиры с инвалидностью

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