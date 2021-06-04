В Одесі підліток вирішив збагачуватися за рахунок інших дітей
Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Нацполіції в Одеській області.
Так, на дитячому майданчику на вулиці Небесної Сотні 13-річний зловмисник зав'язав розмову з 11-річним хлопчиком, у якого був велосипед. А потім просто сів на нього і поїхав.
Батьки дитини, не гаючи часу подзвонили в поліцію і повідомили про крадіжку.
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Правоохоронцям знадобилося кілька днів, щоб знайти викрадача велосипеда. Захований на горищі однієї з багатоповерхівок транспорт вони вилучили і повернули власнику.
У поліції повідомили, що дії хлопця кваліфікували як грабіж.
Але через те, що юний злодій не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність до нього будуть застосовані примусові заходи виховного характеру.
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При це сама прачвнучка стежила, щоб їх ніхто не застукав, а її подруга і однокласник шукали заощадження. Їм вдалося викрасти 3 тисячі гривень.
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