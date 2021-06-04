В Одесі підліток вирішив збагачуватися за рахунок інших дітей

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Нацполіції в Одеській області.

Так, на дитячому майданчику на вулиці Небесної Сотні 13-річний зловмисник зав'язав розмову з 11-річним хлопчиком, у якого був велосипед. А потім просто сів на нього і поїхав.

Батьки дитини, не гаючи часу подзвонили в поліцію і повідомили про крадіжку.

Правоохоронцям знадобилося кілька днів, щоб знайти викрадача велосипеда. Захований на горищі однієї з багатоповерхівок транспорт вони вилучили і повернули власнику.

У поліції повідомили, що дії хлопця кваліфікували як грабіж.

Але через те, що юний злодій не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність до нього будуть застосовані примусові заходи виховного характеру.

До цього ми повідомляли, у Біляївці Одеської області судили школярку та її друзів, які пограбували безпорадну пенсіонерку

Учениця 9-го класу спланувала крадіжку своєї прабабусі, яка прикута до ліжка, заздалегідь. Змовившись зі своїми друзями, вони пробралися в будинок до лежачої 80-річної жінки і забрали у бабусі гроші, які вона ховала в своєму ліжку.

При це сама прачвнучка стежила, щоб їх ніхто не застукав, а її подруга і однокласник шукали заощадження. Їм вдалося викрасти 3 тисячі гривень.

Юних злочинців не збентежило, що господиня була вдома, проте пенсіонерка не могла запобігти грабежу, так не може ходити і бачити

Суддя засудив усіх підлітків до 2 років умовно.

Нагадаємо, що МРТ-апарат засмоктав пацієнта, який прийшов на обстеження: кадри і деталі моторошної НП в Одесі

А ще Politeka писала, що ріелтори викрадали людей заради квартир в Одесі: як діяли аферисти

Також Politeka повідомляла, що в Одесі обірвалося життя народного артиста України: "Прощай, наш дорогий друже