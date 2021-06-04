В Одессе подросток решил обогащаться за счет других детей
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Одесской области.
Так, на детской площадке на улице Небесной Сотни 13-летний злоумышленник завязал разговор с 11-летним мальчиком, у которого был велосипед. А потом просто сел на него и уехал.
Родители ребенка, не теряя времени позвонили в полицию и сообщили о краже.
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Правоохранителям понадобилось несколько дней, чтобы найти похитителя велосипеда. Спрятанный на чердаке одной из многоэтажек транспорт они изъяли и вернули владельцу.
В полиции сообщили, что действия парня квалифицировали как грабеж.
Но по причине того, что юный вор не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность к нему будут применены принудительные меры воспитательного характера.
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Ученица 9-го класса спланировала кражу своей прабабушки, которая прикована к постели, заранее. Сговорившись со своими друзьями, они пробрались в дом к лежачей 80-летней женщине и забрали у старушки деньги, которые она прятала в своей постели.
При это сама прачвнучка следила, чтобы их никто не застукал, а ее подруга и одноклассник искали сбережения. Им удалось похитить 3 тысячи гривен.
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