В Одессе подросток решил обогащаться за счет других детей

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Одесской области.

Так, на детской площадке на улице Небесной Сотни 13-летний злоумышленник завязал разговор с 11-летним мальчиком, у которого был велосипед. А потом просто сел на него и уехал.

Родители ребенка, не теряя времени позвонили в полицию и сообщили о краже.

Правоохранителям понадобилось несколько дней, чтобы найти похитителя велосипеда. Спрятанный на чердаке одной из многоэтажек транспорт они изъяли и вернули владельцу.

В полиции сообщили, что действия парня квалифицировали как грабеж.

Но по причине того, что юный вор не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность к нему будут применены принудительные меры воспитательного характера.

До этого мы сообщали, в Беляевке Одесской области судили школьницу и ее друзей, которые ограбили беспомощную пенсионерку

Ученица 9-го класса спланировала кражу своей прабабушки, которая прикована к постели, заранее. Сговорившись со своими друзьями, они пробрались в дом к лежачей 80-летней женщине и забрали у старушки деньги, которые она прятала в своей постели.

При это сама прачвнучка следила, чтобы их никто не застукал, а ее подруга и одноклассник искали сбережения. Им удалось похитить 3 тысячи гривен.

Юных преступников не смутило, что хозяйка была дома, однако пенсионерка не могла предотвратить грабеж, так не может ходить и видеть

Судья приговорил всех подростков к 2 годам условно.

Напомним, что МРТ-аппарат засосал пациента, пришедшего на обследование: кадры и детали жуткого ЧП в Одессе

А еще Politeka писала, что риэлторы похищали людей ради квартир в Одессе: как действовали аферисты

Также Politeka сообщала, что в Одессе оборвалась жизнь народного артиста Украины: "Прощай, наш дорогой друг