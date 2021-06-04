У Біляївці Одеської області судили школярку та її друзів, які пограбували безпорадну пенсіонерку

Про це передає Politeka.net з посиланням на інформацію з судового реєстра.

Учениця 9-го класу спланувала крадіжку своєї прабабусі, яка прикута до ліжка, заздалегідь. Змовившись зі своїми друзями, вони пробралися в будинок до лежачої 80-річної жінки і забрали у бабусі гроші, які вона ховала в своєму ліжку.

При це сама прачвнучка стежила, щоб їх ніхто не застукав, а її подруга і однокласник шукали заощадження. Їм вдалося викрасти 3 тисячі гривень.

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Суддя засудив усіх підлітків до 2 років умовно.

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52-річна мешканка Одеського району звернулася до чергової частини відділу поліції із заявою про крадіжку. Вона повідомила, що з квартири зник телевізор.

Поліцейські припустили, що винним може бути хтось із близького оточення. В ході розслідування інформація підтвердилася. Викрадачем виявився 28-річний син потерпілої.

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