В Беляевке Одесской области судили школьницу и ее друзей, которые ограбили беспомощную пенсионерку

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на информацию из судебного реестра.

Ученица 9-го класса спланировала кражу своей прабабушки, которая прикована к постели, заранее. Сговорившись со своими друзьями, они пробрались в дом к лежачей 80-летней женщине и забрали у старушки деньги, которые она прятала в своей постели.

При это сама прачвнучка следила, чтобы их никто не застукал, а ее подруга и одноклассник искали сбережения. Им удалось похитить 3 тысячи гривен.

Юных преступников не смутило, что хозяйка была дома, однако пенсионерка не могла предотвратить грабеж, так не может ходить и видеть

Судья приговорил всех подростков к 2 годам условно.

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52-летняя жительница Одесского района обратилась в дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже. Она сообщила, что из квартиры пропал телевизор.

Полицейские предположили, что виновным может быть кто-то из близкого окружения. В ходе расследования информация подтвердилась. Похитителем оказался 28-летний сын потерпевшей.

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