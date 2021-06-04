В Беляевке Одесской области судили школьницу и ее друзей, которые ограбили беспомощную пенсионерку
Об этом передает Politeka.net со ссылкой на информацию из судебного
Ученица 9-го класса спланировала кражу своей прабабушки, которая прикована к постели, заранее. Сговорившись со своими друзьями, они пробрались в дом к лежачей 80-летней женщине и забрали у старушки деньги, которые она прятала в своей постели.
При это сама прачвнучка следила, чтобы их никто не застукал, а ее подруга и одноклассник искали сбережения. Им удалось похитить 3 тысячи гривен.
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Судья приговорил всех подростков к 2 годам условно.
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52-летняя жительница Одесского района обратилась в дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже. Она сообщила, что из квартиры пропал телевизор.
Полицейские предположили, что виновным может быть кто-то из близкого окружения. В ходе расследования информация подтвердилась. Похитителем оказался 28-летний сын потерпевшей.
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