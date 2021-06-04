Микола Тарасов не сидітиме довічно за вбивство 11-річної Даші Лук'яненко з Іванівки Одеської області

Апеляційний відмовився посилювати покарання для 23-річного вбивці дівчинки, залишивши його без змін. Про це повідомили у прес-службі суду.

Тепер Микола Тарасов проведе у в'язниці 15 років, а потім вийде на свободу.

Раніше прокуратура вимагала довічне ув'язнення для вбивці 11-річної Даші Лук'яненко. Сам Тарасов зізнався у скоєному.

"За результатами розгляду справи апеляційні скарги не задоволені, вирок Роздільнянського райсуду залишено без змін", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що у прокуратури є 3 місяці на подачу касації.

"Рішення буде прийнято після того, як отримаємо повний текст рішення апеляційної інстанції», - зазначили в суді.

Нагадаємо, що резонансне вбивство, яке сталося в Іванівці Одеської області потрясло всю Україну.

11-річна Дар'я Лук'яненко зникла вдень 13 червня 2019 року по дорозі в школу. На 7-й день пошуків її тіло знайшли у вигрібній ямі туалету у дворі підприємців Тарасових. У злочині зізнався їх молодший син-22-річний Микола.

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