Микола Тарасов не сидітиме довічно за вбивство 11-річної Даші Лук'яненко з Іванівки Одеської області
Апеляційний відмовився посилювати покарання для 23-річного вбивці дівчинки, залишивши його без змін. Про це
Тепер Микола Тарасов проведе у в'язниці 15 років, а потім вийде на свободу.
Раніше прокуратура вимагала довічне ув'язнення для вбивці 11-річної Даші Лук'яненко. Сам Тарасов зізнався у скоєному.
Розповнілі екс-ВІА Гра Брежнєва і Меладзе перестали бути схожими на себе: "Тягнуть на свій вік"
Перестало битися серце зірки серіалів "Роксолана" і "Папік", що відомо: "Велика втрата"
Міла Нітіч "врізала" Лорак і Поляковій після їх заяв про Меладзе: "Як одна, так і інша, вибачте мене..."
Міла Нітіч розкрила, чому насправді Тіна Кароль покинула "Голос країни": "Вона це розуміє"
Вибухнув надувний батут, на якому гралися діти: за життя двох дівчаток борються лікарі, кадри
"За результатами розгляду справи апеляційні скарги не задоволені, вирок Роздільнянського райсуду залишено без змін", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі додали, що у прокуратури є 3 місяці на подачу касації.
"Рішення буде прийнято після того, як отримаємо повний текст рішення апеляційної інстанції», - зазначили в суді.
Нагадаємо, що резонансне вбивство, яке сталося в Іванівці Одеської області потрясло всю Україну.
11-річна Дар'я Лук'яненко зникла вдень 13 червня 2019 року по дорозі в школу. На 7-й день пошуків її тіло знайшли у вигрібній ямі туалету у дворі підприємців Тарасових. У злочині зізнався їх молодший син-22-річний Микола.
Нагадаємо, що МРТ-апарат засмоктав пацієнта, який прийшов на обстеження: кадри і деталі моторошної НП в Одесі
А ще Politeka писала, що ріелтори викрадали людей заради квартир в Одесі: як діяли аферисти
Також Politeka повідомляла, що в Одесі обірвалося життя народного артиста України: "Прощай, наш дорогий друже"