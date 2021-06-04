Николай Тарасов не будет сидеть пожизненно за убийство 11-летней Даши Лукьяненко из Ивановки Одесской области

Апелляционный отказался ужесточать наказание для 23-летнего убийцы девочки, оставив его без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Теперь Николай Тарасов проведет в тюрьме 15 лет, а потом выйдет на свободу.

Ранее прокуратура требовала пожизненное заключения для убийцы 11-летней Даши Лукьяненко. Сам Тарасов признался в содеянном.

«По результатам рассмотрения дела апелляционные жалобы не удовлетворены, приговор Раздельнянского райсуда оставлен без изменений», - говорится в сообщениии.

В пресс-службе добавили, что у прокуратуры есть 3 месяца на подачу кассации.

«Решение будет принято после того, как получим полный текст решения апелляционной инстанции», - отметили в суде.

Напомним, что резонансное убийство, которые произошло в Ивановке Одесской области потрясло всю Украину.

11-летня Дарья Лукьяненко исчезла днем 13 июня 2019 года по дороге в школу. На 7-й день поисков ее тело нашли в выгребной яме туалета во дворе предпринимателей Тарасовых. В преступлении сознался их младший сын — 22-летний Николай.

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