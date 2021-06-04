Спецназ затримав відомого активіста, лідера одеського "Автомайдан" Євгена Резвушкіна
Його підозрюють у вимаганні у великих розмірах і "кришуванні" бізнесу.Про це повідомили на сайті Нацполіції в Одеській області, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Резвушкіна затримали в Біляївському районі, коли він вимагав щомісячну плату «за дах» у розмірі 80 тисяч гривень.
За невиконання своєї вимоги він погрожував 39-річній бізнесменці фізичною розправою і знищенням майна, яке їй належить. Жінка відразу звернулася в поліцію.
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Лідера "одеського Автомайдану" затримали на гарячому після отримання другої частини грошей, які він вимагав. В операції були задіяні спецпідрозділ КОРД і поліцейські особливого призначення.
У поліції повідомили, що зловмисник неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за хуліганство, незаконне поводження зі зброєю та насильство щодо співробітників поліції.
В ході обшуків були вилучені гроші, отримані злочинним шляхом, та інші речові докази його протиправної діяльності.
Наразі вирішується питання про оголошення фігуранту підозри у вимаганні та затримання його в порядку ст.208 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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