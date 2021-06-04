Спецназ задержал известного активиста, лидера одесского "Автомайдан" Евгения Резвушкина
Его подозревают в вымогательстве в крупных размерах и «крышевании» бизнеса. Об этом сообщили на сайте Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Резвушкина задержали в Беляевском районе, когда он вымогал ежемесячную плату «за крышу» в размере 80 тысяч гривен.
За невыполнение своего требования он угрожал 39-летней бизнесменше физической расправой и уничтожением имущества, которое ей принадлежит. Женщина сразу обратилась в полицию.
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Лидера «одесского Автомайдана» задержали на горячем после получения второй части денег, которые он вымогал. В операции были задействованы спецподразделение КОРД и полицейские особого назначения.
В полиции сообщили, что злоумышленник неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за хулиганство, незаконное обращение с оружием и насилие в отношении сотрудников полиции.
В ходе обысков были изъяты деньги, полученные преступным путем, и другие вещественные доказательства его противоправной деятельности.
Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения в вымогательстве и задержании его в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
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