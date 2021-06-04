Більше двох місяців боровся з наслідками коронавірусу

Хвороба обірвала життя народного артиста України з Одеси

Актор театру музкомедії Микола Завгородній помер вчора 3 червня. Сумну звістку повідомили в Одеському академічному театрі музичної комедії імені Водяного.

За словами колег, Завгородній більше двох місяців боровся з наслідками коронавірусу. Акторові було 68 років.

"Ми так всі сподівалися на його одужання, ми разом так цього хотіли ... Повірити і прийняти неможливо. Микола Завгородній був з нами більше 40 років. Такий колоритний, талановитий актор, володів почуттям гумору, умінням створити позитивний настрій і приємну атмосферу, приготувати смачну страву для великої компанії", - повідомили вони.

Колеги також розповіли, що багато років Микола Завгородній захищав інтереси колективу театру як голова профспілкового комітету. Його доброзичливість поширювалася на кожного працівника.

"Дорогий дядько Коля, як ми будемо без ваших синіх, як море, око, посмішка, голос? Немає слів, щоб передати цю жахливу біль. Прощавай, наш дорогий друже. Покоїтися з миром. Вічний пам'ять " » - зазначили в театрі.

У актора залишилася дружина Наталя і два сини Іван і Григорій.

Прощання відбудеться 5 червня біля головного входу в театр. Час повідомлять додатково.

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