Затяжні дощі знищують урожай в Одеській області
Схоже, що високого врожаю черешні в цьому році очікувати варто. Свої корективи внесли погодні умови, пише сайт
За словами агрономів, втрата врожаю черешні через проливні дощі становить 80%. Чи не найкраща ситуація спостерігається з такими плодовими деревами як абрикос і слива.
«Ми поки не можемо повноцінно оцінити втрати, так як дощі йдуть і будуть продовжаться ще деякий час. Але надія залишається тільки на 20% врожаю. Хоча і вона тане з кожним днем", - повідомила садовод.
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Вона стверджує, що за 10 років не було жодного разу подібної ситуації. Крім того, агрономи зі стажем роботи більше 35 років, теж не можуть згадати весну з такими опадами.
Агрономи кажуть, що цього року сильно відтягнувся період вегетації черешні,він змістився десь на 2-2, 5 тижні, можливо навіть три.
"Це провокує те, що дерево знаходиться в стані стресу. Воно скидає весь потенційний урожай. Плоди просто обсипаються. Крім цього, починається біологічне дозрівання, черешня набирає зайву вологу і починає розтріскуватися", - кажуть фахівці.
У той же час синоптики прогнозують невеликий дощ на території Одеської області в ніч на 4 червня.
Вдень обіцяють без істотних опадів.
Вітер північний, 9-14 м / с.
Температура вночі по області 10-15 °С, вдень 17-22 °С.
На автошляхах області видимість хороша.
В Одесі протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Температура вночі 12-14 °С, вдень 18-20 °С.
Температура морської води 14-15 °С.
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