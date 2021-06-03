Затяжні дощі знищують урожай в Одеській області

Схоже, що високого врожаю черешні в цьому році очікувати варто. Свої корективи внесли погодні умови, пише сайт agroportal.ua

За словами агрономів, втрата врожаю черешні через проливні дощі становить 80%. Чи не найкраща ситуація спостерігається з такими плодовими деревами як абрикос і слива.

«Ми поки не можемо повноцінно оцінити втрати, так як дощі йдуть і будуть продовжаться ще деякий час. Але надія залишається тільки на 20% врожаю. Хоча і вона тане з кожним днем", - повідомила садовод.

Вона стверджує, що за 10 років не було жодного разу подібної ситуації. Крім того, агрономи зі стажем роботи більше 35 років, теж не можуть згадати весну з такими опадами.

Агрономи кажуть, що цього року сильно відтягнувся період вегетації черешні,він змістився десь на 2-2, 5 тижні, можливо навіть три.

"Це провокує те, що дерево знаходиться в стані стресу. Воно скидає весь потенційний урожай. Плоди просто обсипаються. Крім цього, починається біологічне дозрівання, черешня набирає зайву вологу і починає розтріскуватися", - кажуть фахівці.

У той же час синоптики прогнозують невеликий дощ на території Одеської області в ніч на 4 червня.

Вдень обіцяють без істотних опадів.

Вітер північний, 9-14 м / с.

Температура вночі по області 10-15 °С, вдень 17-22 °С.

На автошляхах області видимість хороша.

В Одесі протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

Температура вночі 12-14 °С, вдень 18-20 °С.

Температура морської води 14-15 °С.

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