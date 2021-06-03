Затяжные дожди уничтожают урожай в Одесской области

Похоже, что высокого урожая черешни в этом году ожидать стоит. Свои коррективы внесли погодные условия,пишет сайт agroportal.ua

По словам агрономов, потеря урожая черешни из-за проливных дождей составляет 80%. Не лучшая ситуация наблюдается с такими плодовыми деревьями как абрикос и слива.

«Мы пока не можем полноценно оценить потери, так как дожди идут и будут продолжатся еще некоторое время. Но надежда остается только на 20% урожая. Хотя и она тает с каждым днем», — сообщила садовод.

Популярные статьи сейчас

Пугачева прогулялась по Киеву за руку с Киркоровым, заинтриговав фанатов: "Майкл Джексон с Мадонной?"

"Холостяк" Заливако покидает Украину с Анной Богдан, пара раскрыла свои планы: "Не пишите мне"

Каменских ошарашила откровением о расставании с Потапом: "Мы не принадлежим друг другу"

Леся Никитюк перестаралась с увеличением губ, превратились в вареники: "Девушка из высшего общества"

Бездыханных детей достали из моря: в Бердянске врачи спасают малышей
Показать еще

Она утверждает, что за 10 лет не было ни разу подобной ситуации. Кроме того, агрономы со стажем работы более 35 лет, тоже не могут вспомнить весну с такими осадками.

Агрономы говорят, что в этом году сильно оттянулся период вегетации черешни, он сместился где-то на 2-2,5 недели, возможно даже три.

«Это провоцирует то, что дерево находится в состоянии стресса. Оно сбрасывает весь потенциальный урожай. Плоды просто осыпаются. Помимо этого, начинается биологическое созревание, черешня набирает лишнюю влагу и начинает растрескиваться», — говорят специалисты.

дождь

В тоже время синоптики прогнозируют небольшой дождь на территории Одесской области в ночь на 4 июня.

Днем обещают без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью по области 10-15 °С, днем 17-22 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.

Температура ночью 12-14 °С, днем 18-20 °С.
Температура морской воды 14-15 °С.

Напомним, лето начнется с дождей: синоптики огорошили одесситов прогнозом на три месяца.

Как сообщала Politeka, непогода напакостила в Одессе, сорвав детям праздник: что известно

Также Politeka писала, что стихия разбушуется в Одессе: синоптики предупредили, что принесет черноморский циклон