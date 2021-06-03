Затяжные дожди уничтожают урожай в Одесской области

Похоже, что высокого урожая черешни в этом году ожидать стоит. Свои коррективы внесли погодные условия,пишет сайт agroportal.ua

По словам агрономов, потеря урожая черешни из-за проливных дождей составляет 80%. Не лучшая ситуация наблюдается с такими плодовыми деревьями как абрикос и слива.

«Мы пока не можем полноценно оценить потери, так как дожди идут и будут продолжатся еще некоторое время. Но надежда остается только на 20% урожая. Хотя и она тает с каждым днем», — сообщила садовод.

Она утверждает, что за 10 лет не было ни разу подобной ситуации. Кроме того, агрономы со стажем работы более 35 лет, тоже не могут вспомнить весну с такими осадками.

Агрономы говорят, что в этом году сильно оттянулся период вегетации черешни, он сместился где-то на 2-2,5 недели, возможно даже три.

«Это провоцирует то, что дерево находится в состоянии стресса. Оно сбрасывает весь потенциальный урожай. Плоды просто осыпаются. Помимо этого, начинается биологическое созревание, черешня набирает лишнюю влагу и начинает растрескиваться», — говорят специалисты.

В тоже время синоптики прогнозируют небольшой дождь на территории Одесской области в ночь на 4 июня.

Днем обещают без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью по области 10-15 °С, днем 17-22 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.

Температура ночью 12-14 °С, днем 18-20 °С.

Температура морской воды 14-15 °С.

Напомним, лето начнется с дождей: синоптики огорошили одесситов прогнозом на три месяца.

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