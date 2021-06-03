В Одесі томограф буквально засмоктав жінку, яка прийшла на обстеження

Страшний інцидент трапився в одній з приватних клінік на вулиці Космонавтів, 10. Про це повідомляє сайт apnews.

Пацієнтка з інвалідністю прийшла в діагностичний центр на МРТ-обстеження. Її супроводжувала інша жінка, яка проігнорував техніку безпеки, відкрила двері де повинні були робити мрт, і її магнітом разом з коляскою засмоктало всередину.

На оприлюднених телеграм-каналами кадрах видно, що інвалідне крісло сильно понівечило, при цьому на МРТ-сканері залишилася кров.

Інцидент прокоментував юрист медзакладу, адвокат Анатолій Богачов.

«У приміщенні, де стоїть томограф, дуже сильне магнітне поле. Але жінка, яка привезла і супроводжувала пацієнта на металевому кріслі, ймовірно, не усвідомила, що техніку безпеки потрібно дотримуватися і після проведення процедури", - пояснив він.

За словами юриста, коли жінка вирішила вкотити крісло в приміщення, де стоїть томограф і підкотити його ближче до пацієнта, щоб потім перемістити його на крісло — це крісло було втягнуто в томограф силою магнітного поля.

При цьому він запевнив, що пацієнт не постраждав, але травми отримала жінка, яка порушила техніку безпеки, і вона перебувати в лікарні, а також постраждала лаборантка діагностичного центру.

В результаті інциденту також постраждав томограф вартістю понад 100 тисяч доларів — він не працює.

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