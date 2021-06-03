Жінка навіть не підозрювала

Під Одесою безсовісний молодий чоловік обікрав рідну матір

Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформація прес-служби ГУНП.

52-річна мешканка Одеського району звернулася до чергової частини відділу поліції із заявою про крадіжку. Вона повідомила, що з квартири зник телевізор.

Поліцейські припустили, що винним може бути хтось із близького оточення. В ході розслідування інформація підтвердилася. Викрадачем виявився 28-річний син потерпілої.

Рідний син скористався відсутністю матері вдома, коли вона пішла до дочки і викрав телевізор.

Також при затриманні з'ясувалося, що він вже має судимість за майновий злочин, крім того, в суді на розгляді щодо нього зараз знаходяться ще кілька обвинувальних актів за подібне.



«Дії фігуранта кваліфіковані як крадіжка, вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу. Також вживаються заходи щодо повернення потерпілої викраденого у неї майна", повідомили в поліції.

Раніше ми повідомляли, в Одесі поліцейська займалася торгівлею наркотиками.

Її затримали співробітники СБУ.

Капрал відділу логістики Київського райвідділу якась Мілена М, була відповідальною за кімнату, де зберігалися речові докази.

Ця дівчина викрала звідти півкілограма кокаїну і продавала його за ціною в 120 доларів США за один грам.

Її затримали співробітники СБУ разом з двома цивільними посередниками.

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