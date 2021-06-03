Под Одессой бессовестный молодой человек обокрал родную мать

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы ГУНП.

52-летняя жительница Одесского района обратилась в дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже. Она сообщила, что из квартиры пропал телевизор.

Полицейские предположили, что виновным может быть кто-то из близкого окружения. В ходе расследования информация подтвердилась. Похитителем оказался 28-летний сын потерпевшей.

Родной сын воспользовался отсутствием матери дома, когда она ушла к дочери и похитил телевизор.

Также при задержании выяснилось, что он уже имеет судимость за имущественное преступление, кроме того, в суде на рассмотрении в отношении него сейчас находятся еще несколько обвинительных актов за подобное.



«Действия фигуранта квалифицированы как кража, решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Также принимаются меры по возврату потерпевшей похищенного у нее имущества», сообщили в полиции.

Ранее мы сообщали, в Одессе полицейская занималась торговлей наркотиками.

Ее задержали сотрудники СБУ.

Капрал отдела логистики Киевского райотдела некая Милена М, была ответственной за комнату, где хранились вещественные доказательства.

Эта девушка похитила оттуда полкилограмма кокаина и продавала его по цене в 120 долларов США за один грамм.

Ее задержали сотрудники СБУ вместе с двумя гражданскими посредниками.

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