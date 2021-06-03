Одеситам і гостям міста все небезпечніше гуляти по центру міста

Так, стало відомо про обвалення аварійного балкона.

НП сталася ввечері 2 червня на вулиці Велика Арнаутська, 24, повідомляють місцеві ЗМІ .

На наданих кадрах можна побачити, що балкон впав не повністю — металева конструкція небезпечно повисла в повітрі і може впасти в будь-який момент.

Трохи пізніше вона таки обвалилася.

Очевидці кажуть, що обійшлося без постраждалих, А квартира, де він впав, житлова.

Звертається увага, що місце обвалу не огороджене попереджувальною стрічкою. Поруч знаходиться балкон в такому ж аварійному стані-в будь-який момент він теж може впасти.

Раніше ми вже писали, що обвалився карниз з відреставрованої пам'ятки архітектури на вулиці Єлисаветинській.

Відзначимо, що карниз відвалився через дев'ять років після реставрації. Це вже не перше обвалення будинку. У 2018 році на балконі третього поверху відвалився атлант. Він розколовся на дрібні шматочки.

До цього ми повідомляли, на розі Тираспольської та Ковальської катастрофічно сиплеться багатоповерховий будинок.

Там обвалюється аварійний карниз відразу на семи ділянках по всьому периметру триповерхового будинку.

Як повідомила Одеська громадська діячка Світлана підпала, камені розлітаються до протилежного тротуару. Це небезпечно, там постійний потік людей, поруч знаходиться школа, аптека і ЖЕУ.

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