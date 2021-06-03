Одесситам и гостям города всё опаснее гулять по центру города

Так, стало известно об обрушении аварийного балкона.

ЧП произошло вечером 2 июня на улице Большая Арнаутская, 24, сообщают местные СМИ .

На предоставленных кадрах можно увидеть, что балкон рухнул не полностью — металлическая конструкция опасно повисла в воздухе и может упасть в любой момент.

Немного позже она таки обвалилась.

Очевидцы говорят, что обошлось без пострадавших, а квартира, где он рухнул, жилая.

Обращается внимание, что место обвала не ограждено предупредительной лентой. Рядом находится балкон в таком же аварийном состоянии - в любой момент он тоже может упасть.

Ранее мы уже писали, что обвалился карниз с отреставрированного памятника архитектурына улице Елисаветинской.

Отметим, что карниз отвалился спустя девять лет после реставрации. Это уже не первое обрушение дома. В 2018 году на балконе третьего этажа отвалился атлант. Он раскололся на мелкие кусочки.

До этого мы сообщали, на углу Тираспольской и Кузнечной катастрофически сыпется многоэтажный дом.

Там обваливается аварийный карниз сразу на семи участках по всему периметру трехэтажного дома.

Как сообщила одесская общественница Светлана Подпалая, камни разлетаются до противоположного тротуара. Это опасно, там постоянный поток людей, рядом находится школа, аптека и жэу.

Напомним, что в Одессе изрезали пластического хирурга: появилось видео драки

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