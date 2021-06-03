В Одесі поліцейська займалася торгівлею наркотиками

Її затримали на гарячому співробітники СБУ, пише місцевий сайт Думська.

За даними видання, капрал відділу логістики Київського райвідділу якась Мілена М, була відповідальною за кімнату, де зберігалися речові докази.

Ця дівчина викрала звідти півкілограма кокаїну і продавала його за ціною в 120 доларів США за один грам.

Її затримали на гарячому співробітники СБУ разом з двома цивільними посередниками.

Заповзятлива поліцейська змогла б заробити на збуті наркотиків ні багато, ні мало 60 тисяч доларів.

Телеграм-канали показали фото поліцейської Мілени М.

До цього ми повідомляли, злочинна банда з Одеської області промишляла розбоями на дорогах по всій Україні.

Жертвами розбійників ставали далекобійники. Під час чергового нальоту їх затримали силовики.

Бандити готувалися до чергової засідки і планували пограбувати водія фури, що прямував з Одеси в Запорізьку області, який мав при собі готівку в сумі 370 000 грн.

Щоб зупинити фуру, на автозаправці бандити непомітно порізали шини на вантажівці. Згодом дочекалися вимушеної зупинки фури і перед світанком на території Херсонської області напали на водія.

Нагадаємо, що в Одесі порізали військового медика, все через жінку: кадри і деталі того, що сталося

А ще Politeka писала, що бездиханне тіло дівчини знайшли в ліжку: кадри трагедії з Одеси

Також Politeka повідомляла, що застрелене тіло офіцера знайдено на робочому місці в Одесі: перші деталі трагедії