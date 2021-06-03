В Одессе полицейская занималась торговлей наркотиками

Ее задержали сотрудники СБУ, пишет местный сайт Думская.

По данным издания, капрал отдела логистики Киевского райотдела некая Милена М, была ответственной за комнату, где хранились вещественные доказательства.

Эта девушка похитила оттуда полкилограмма кокаина и продавала его по цене в 120 долларов США за один грамм.

Ее задержали сотрудники СБУ вместе с двумя гражданскими посредниками.

Предприимчивая полицейская смогла бы заработать на сбыте наркотиков ни много, ни мало 60 тысяч долларов.

Телеграмм-каналы показали фото полицейской Милены м.

До этого мы сообщали, преступная банда из Одесской области промышляла разбоями на дорогах по всей Украине.

Жертвами разбойников становились дальнобойщики. Во время очередного налета их задержали силовики.

Бандиты готовились к очередной засаде и планировали ограбить водителя фуры, следовавшего из Одессы в Запорожскую области, который имел при себе наличные в сумме 370 000 грн.

Чтобы остановить фуру, на автозаправке бандиты незаметно порезали шины на грузовике. Впоследствии дождались вынужденной остановки фуры и перед рассветом на территории Херсонской области напали на водителя.

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