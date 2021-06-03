У четвер, 3 червня одеситів чекає непогожа погода
Більш докладним прогнозом погоди на весь день поділилися синоптики з Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.
Метеорологи повідомили, що над одеським регіоном продовжить панувати Чорноморський циклон, який приніс з собою непостійну, дощову погоду і похолодання.
Небо над Одесою буде похмурим весь день. Температура повітря коливатиметься в межах від 12 до 15 градусів вище нуля. Протягом усього дня синоптики прогнозують дощ. Вітер обіцяють північний поривчастий до 9 метрів в секунду.
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Крім того, море як і раніше буде неспокійним. Хвилі досягнуть 0,9-1,1 метра у висоту.
До цього ми вже писали, що пперший місяць літа не порадує одеситів спекою.
Так, перша половина червня зустріне жителів дощовою і досить прохолодною погодою.
З 1 по 4 червня Одеса буде під владою грозового циклону.
Дощі та місцями сильні зливи очікуються в ці дні.
З опадами прийде і сильний вітер східного і північно-східного напрямків.
Другий і третій тижні червня також обіцяють бути дощовими, проте сонячні і похмурі дні чергуватимуться кожні два-три дні.
Істотно розпогодиться тільки з 22 числа.
Середня температура повітря складе + 22 + 25 градусів.
Нагадавши, літо почнеться з дощів: синоптики приголомшили одеситів прогнозом на три місяці.
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Також Politeka писала, що стихія розбушується в Одесі: синоптики попередили, що принесе Чорноморський циклон