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У четвер, 3 червня одеситів чекає непогожа погода

Більш докладним прогнозом погоди на весь день поділилися синоптики з Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.

Метеорологи повідомили, що над одеським регіоном продовжить панувати Чорноморський циклон, який приніс з собою непостійну, дощову погоду і похолодання.

Небо над Одесою буде похмурим весь день. Температура повітря коливатиметься в межах від 12 до 15 градусів вище нуля. Протягом усього дня синоптики прогнозують дощ. Вітер обіцяють північний поривчастий до 9 метрів в секунду.

Крім того, море як і раніше буде неспокійним. Хвилі досягнуть 0,9-1,1 метра у висоту.

До цього ми вже писали, що пперший місяць літа не порадує одеситів спекою.

Так, перша половина червня зустріне жителів дощовою і досить прохолодною погодою.

З 1 по 4 червня Одеса буде під владою грозового циклону.

Дощі та місцями сильні зливи очікуються в ці дні.

З опадами прийде і сильний вітер східного і північно-східного напрямків.

Другий і третій тижні червня також обіцяють бути дощовими, проте сонячні і похмурі дні чергуватимуться кожні два-три дні.

Істотно розпогодиться тільки з 22 числа.

Середня температура повітря складе + 22 + 25 градусів.

Нагадавши, літо почнеться з дощів: синоптики приголомшили одеситів прогнозом на три місяці.

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