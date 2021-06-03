Скорей бы это закончилось...

В четверг, 3 июня одесситов ждет ненастная погода

Более подробным прогнозом погоды на весь день поделились синоптики из Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

Метеорологи сообщили, что над Одесским регионом продолжит господствовать черноморский циклон, который принес с собой непостоянную, дождливую погоду и холод из Арктики.

Небо над Одессой будет пасмурным весь день. Температура воздуха будет колебаться в пределах от 12 до 15 градусов выше нуля. На протяжение всего дня синоптики прогнозируют дождь. Ветер обещают северный порывистый до 9 метров в секунду.

Кроме того, море по-прежнему будет беспокойным. Волны достигнут 0,9-1,1 метра в высоту.

До этого мы уже писали, что первый месяц лета не порадует одесситов жарой.

Так, первая половина июня встретит жителей дождливой и достаточно прохладной погодой.

С 1 по 4 июня Одесса будет под властью грозового циклона.

Дожди и местами сильные ливни ожидаются в эти дни.

С осадками придет и сильный ветер восточного и северо-восточного направлений.

Вторая и третья недели июня также обещают быть дождливыми, однако солнечные и пасмурные дни будут чередоваться каждые два-три дня.

Существенно распогодится только с 22 числа.

Средняя температура воздуха составит +22+25 градусов.

Напомним, лето начнется с дождей: синоптики огорошили одесситов прогнозом на три месяца.

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