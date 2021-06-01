Де вода небезпечна для здоров'я?

В Одеській області фахівці продовжують стежити за якістю питної води

У містах і селах були проведені чергові дослідження води, і як з'ясувалося останні показали залишають бажати кращого.

Як повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ, було відібрано 118 проб на санітарно-мікробіологічні та 75 – на санітарно-хімічні показники.

З'ясувалося, що вода поганої якості в селах Олексіївка, Маразліївка, розкішне і широке Білгород-Дністровського району, селищах Доброслав і Саврань, в Ананьєві, а також селі Оленівка Балтського району. У зазначений населених пунктах вона не відповідає нормам за санітарно-мікробіологічними показниками

У той же час санітарно-хімічні показники води (24 проби) не відповідають вимогам в Сараті, селах Кулевча і Сергіївка Саратського району, Арцизі, селах Теплиця, Садове, Веселий Кут, Гай, Павлівка і Делень Арцизького району, а також у Вилковому і селі Приморське.

Слід уточнити, що вода в одеських бюветах відповідає всім показникам.

У травні 2021 року були проведені санітарно-хімічні дослідження проб підземних вод і очищеної питної води з бюветних комплексів на території Одеси. За результатами проведених мікробіологічних досліджень очищена питна вода з бюветних комплексів відповідає гігієнічним вимогам питної води.

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