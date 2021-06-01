В Одесской области специалисты продолжают следить за качеством питьевой воды
В городах и селах были проведены очередные исследование воды, и как выяснилось последние показали оставляют желать лучшего.
Как сообщили в областном лабораторном центре Минздрава, было отобрано 118 проб на санитарно-микробиологические и 75 – на санитарно-химические показатели.
Выяснилось, что вода плохого качества в селах Алексеевка, Маразлиевка, Роскошное и Широкое Белгород-Днестровского района, поселках Доброслав и Саврань, в Ананьеве, а также селе Оленовка Балтского района. В указанный населенных пунктах она не отвечает нормам по санитарно-микробиологическим показателям
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В тоже время санитарно-химические показатели воды (24 пробы) не отвечают требованиям в Сарате, селах Кулевча и Сергеевка Саратского района, Арцизе, селах Теплица, Садовое, Веселый Кут, Роща, Павловка и Делень Арцизского района, а также в Вилково и селе Приморское.
Следует уточнить, что вода в одесских бюветах соответствует всем показателям.
В мае 2021 года были произведены санитарно-химические исследования проб подземных вод и очищенной питьевой воды из бюветных комплексов на территории Одессы. По результатам проведенных микробиологических исследований очищенная питьевая вода из бюветных комплексов соответствует гигиеническим требованиям питьевой воды.
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