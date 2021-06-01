Більшість українських туристів збираються приїхати на відпочинок в Одеську область
Про це повідомляє телеграм-канал Міністра культури Олександра Ткаченка.
Згідно з даними соцдослідження, провести відпустку на узбережжі Одеської області збираються 17,4% відпрошених.
Далі йдуть Львівська, Київська, Івано-Франківська, Закарпатська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Черкаська та Харківська області.
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При цьому найпопулярнішим морським курортному туристи назвали Затоку.
За даними соціологічного опитування, більше половини респондентів (53,1%) планують провести відпустку в Україні і тільки кожен десятий думає виїхати за кордон. Серед тих, хто планує відпустку в Україні, 44,5% прагнуть відпочивати за межами своєї області.
До цього ми повідомляли, одесити поскаржилися на регулярний злив каналізаційних відходів в Чорне море.
Останній злив нечистот помітили пізно ввечері 30 травня на пляжі "Ланжерон" в районі дельфінарію "Немо".
Одесит дуже емоційно висловився з цього приводу.
"Можна вже констатувати, що депутатська комісія з екології та однойменний департамент міськради обо * * ались... в прямому і переносному сенсі?
В груди себе били, обіцяли " жоден заклад на узбережжі не буде зливати г * * але в море, ми не дамо їм дозвіл на роботу!",- написав він.
За словами рибалок, на пляжі щовечора можна розглянути підозрілі плями на воді.
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