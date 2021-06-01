У соцмережах одесити поскаржилися на регулярний злив каналізаційних відходів у Чорне море

Останній злив нечистот помітили пізно ввечері 30 травня на пляжі "Ланжерон" в районі дельфінарію "Немо". Фотографію оприлюднив одесит Сергій Проценко на своїй сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net

Одесит дуже емоційно висловився з цього приводу.

"Можна вже констатувати, що депутатська комісія з екології та однойменний департамент міськради обо * * ались... в прямому і переносному сенсі?

В груди себе били, обіцяли " жоден заклад на узбережжі не буде зливати г * * але в море, ми не дамо їм дозвіл на роботу!",- написав він.

За словами рибалок, на пляжі щовечора можна розглянути підозрілі плями на воді.

Ситуацію із забрудненням моря пообіцяли розглянути в міській раді.

Раніше ми повідомляли, в Одесі виявили купи нечистот у парку Перемоги.

Минулого місяця в парку Перемоги працівники компанії, яких найняли в міськраді проводили чистку каналізаційних колодязів, а забруднені речовини просто скидали поруч.

Як з'ясувалося, до цього виявилися причетні співробітники підприємства "Бласт". Лабораторні дослідження показали, що в місцях скидання є забруднення грунтів.

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