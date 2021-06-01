В соцсетях одесситы пожаловались на регулярный слив канализационных отходов в Черное море

Последний слив нечистот заметили поздно вечером 30 мая на пляже "Ланжерон" в районе дельфинария "Немо". Фотографию обнародовал одессит Сергей Проценко на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net

Одессит очень эмоционально выразился по этому поводу.

«Можно уже констатировать, что депутатская комиссия по экологии и одноимённый департамент горсовета обо**ались... в прямом и переносном смысле?

В грудь себя били, обещали "ни одно заведение на побережье не будет сливать г**но в море, мы не дадим им разрешение на работу!", - написал он.

По словам рыбаков, на пляже каждый вечер можно рассмотреть подозрительные пятна на воде.

Ситуацию с загрязнением моря пообещали рассмотреть в городском совете.

Ранее мы сообщали, в Одессе обнаружили кучи нечистот в парке Победы.

В прошлом месяце в парке Победы работники компании, которых наняли в горсовете проводили чистку канализационных колодцев, а загрязненные вещества попросту скидывали рядом.

Как выяснилось, к этому оказались причастны сотрудники предприятия "Бласт". Лабораторные исследования показали, что в местах сброса есть загрязнение почв.

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