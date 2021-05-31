В результаті пожежі в квартирі обірвалося людське життя

Трагедія сталася вдень в останній день весни на Черемушках.Кадри з місця НП показав місцевий сайт Усі.

Пожежа почалася на першому поверсі п'ятиповерхового будинку по вулиці Академіка Філатова, 32.

Коли на місце приїхали рятувальники, вони не відразу змогли потрапити всередину квартири-довелося зрізати грати на вікні.

В квартирі було сильне задимлення.

У прес-службі ДСНС в Одеській області, також прокоментували подію, повідомивши деталі.

За словами рятувальників, пожежа сталася через підгорілу на плиті їжу. Загиблим виявився 80-річний господар квартири з інвалідністю.

До цього ми повідомляли, що зтарий телевізор став причиною вибуху в Одеській багатоповерхівці.

Потужний вибух прогримів у квартирі на третьому поверсі багатоповерхового будинку в районі 4-ї станції Великого Фонтану. Після цього спалахнула пожежа.

Як повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області,на спецлінію "101" надійшов виклик про вибух у будинку на Фонтанській дорозі, 17.

Прибулі рятувальники виявили, що горить майно в квартирі на третьому поверсі. Пожежу оперативно загасили, господиню з квартири вивели. Вона не постраждала.

У той же час мешканці цього будинку повідомили, що причиною вибуху став старий ламповий телевізор.

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