В результаті пожежі в квартирі обірвалося людське життя
Трагедія сталася вдень в останній день весни на Черемушках.Кадри з місця НП показав місцевий сайт
Пожежа почалася на першому поверсі п'ятиповерхового будинку по вулиці Академіка Філатова, 32.
Коли на місце приїхали рятувальники, вони не відразу змогли потрапити всередину квартири-довелося зрізати грати на вікні.
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В квартирі було сильне задимлення.
У прес-службі ДСНС в Одеській області, також прокоментували подію, повідомивши деталі.
За словами рятувальників, пожежа сталася через підгорілу на плиті їжу. Загиблим виявився 80-річний господар квартири з інвалідністю.
До цього ми повідомляли, що зтарий телевізор став причиною вибуху в Одеській багатоповерхівці.
Потужний вибух прогримів у квартирі на третьому поверсі багатоповерхового будинку в районі 4-ї станції Великого Фонтану. Після цього спалахнула пожежа.
Як повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області,на спецлінію "101" надійшов виклик про вибух у будинку на Фонтанській дорозі, 17.
Прибулі рятувальники виявили, що горить майно в квартирі на третьому поверсі. Пожежу оперативно загасили, господиню з квартири вивели. Вона не постраждала.
У той же час мешканці цього будинку повідомили, що причиною вибуху став старий ламповий телевізор.
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