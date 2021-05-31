В результате пожара в квартире оборвалась человеческая жизнь
Трагедия произошла днем в последний день весны на Черемушках.Кадрыс места ЧП показал местный сайт
Пожар начался на первом этаже пятиэтажного дома по улице Академика Филатова, 32.
Когда на место приехали спасатели, они не сразу смогли попасть внутрь квартиры – пришлось срезать решетку на окне.
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В квартире было сильное задымление.
В пресс-службе ГСЧС в Одесской области, также прокомментировали происшествие, сообщив детали.
По словам спасателей, пожар произошел из-за подгоревшей на плите еды. Погибшим оказался 80-летний хозяин квартиры с инвалидностью.
До этого мы сообщали, что старый телевизор стал причиной взрыва в одесской многоэтажке.
Мощный взрыв прогремел в квартире на третьем этаже многоэтажного дома в районе 4-й станции Большого Фонтана. После этого вспыхнул пожар.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области,на спецлинию "101" поступил вызов о взрыве в доме на Фонтанской дороге, 17.
Прибывшие спасатели обнаружили, что горит имущество в квартире на третьем этаже. Пожар оперативно потушили, хозяйку из квартиры вывели. Она не пострадала.
В тоже время жильцы этого дома сообщили, что причиной взрыва стал старый ламповый телевизор.
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