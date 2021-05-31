В результате пожара в квартире оборвалась человеческая жизнь

Трагедия произошла днем в последний день весны на Черемушках.Кадрыс места ЧП показал местный сайт УСИ .

Пожар начался на первом этаже пятиэтажного дома по улице Академика Филатова, 32.

Когда на место приехали спасатели, они не сразу смогли попасть внутрь квартиры – пришлось срезать решетку на окне.

В квартире было сильное задымление.

В пресс-службе ГСЧС в Одесской области, также прокомментировали происшествие, сообщив детали.

По словам спасателей, пожар произошел из-за подгоревшей на плите еды. Погибшим оказался 80-летний хозяин квартиры с инвалидностью.

До этого мы сообщали, что старый телевизор стал причиной взрыва в одесской многоэтажке.

Мощный взрыв прогремел в квартире на третьем этаже многоэтажного дома в районе 4-й станции Большого Фонтана. После этого вспыхнул пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области,на спецлинию "101" поступил вызов о взрыве в доме на Фонтанской дороге, 17.

Прибывшие спасатели обнаружили, что горит имущество в квартире на третьем этаже. Пожар оперативно потушили, хозяйку из квартиры вывели. Она не пострадала.

В тоже время жильцы этого дома сообщили, что причиной взрыва стал старый ламповый телевизор.

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