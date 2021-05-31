Поліцейські та військовослужбовці в'язли під посилену охорону курортну частину в Одесі

Про це заявили на сайті Нацполіції області, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Зокрема, на Куликовому поле відбутися об'єднаний інструктаж авто-, вести- і піший патруль, задіяних на забезпечення порядку у місті протягом курортний сезон.

За словами заступника начальника поліції регіону Сергія Махотіна, правоохоронці візьмуть під посилену охорону прибережні зони такі як «Золотий Берег», «Лузанівка», «Аркадія» і «Ланжерон».

Також вони здійснюватимуть посилене патрулювання вулиць міста, парків, скверів тощо.

"Сьогодні ми розпочинаємо такі заходи на території міста. А вже в червні вони будуть проводитися на території всієї області", - зазначив він.

Планується відкриття п'яти станцій туристичної поліції в Білгород-Дністровському, чотирьох - в Одеському і однієї - в Ізмаїльському районах.

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