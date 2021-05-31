Полицейские и военнослужащие вязли под усиленную охрану курортную часть в Одессе
Об этом заявили на сайте Нацполиции области, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
В частности, на Куликовом поле состоялся объединенный инструктаж авто-, вело- и пеших патрулей, задействованных на обеспечение порядка в городе в течение курортного сезона.
По словам заместителя начальника полиции региона Сергея Махотина, правоохранители возьмут под усиленную охрану прибрежные зоны такие как «Золотой Берег», «Лузановка», «Аркадия» и «Ланжерон».
67-летнего Бориса Моисеева с трудом узнали в объятиях Пугачевой: "Боже, вот что значит инсульт"
Трагически оборвалась жизнь 15-летнего внука Олега Филимонова, что известно: "Играл на площадке"
Уставшая Кароль без модного наряда показала, как выглядит в реальной жизни: "Такая другая Тина"
Трагедия унесла жизнь известного актера, ему было всего 32: «Врачи не смогли спасти»
По украинскому городу бродила раздетая парочка влюбленных, видео: "Люди их не смущали"
Также они будут осуществлять усиленное патрулирование улиц города, парков, скверов и тому подобное.
«Сегодня мы начинаем такие мероприятия на территории города. А уже в июне они будут проводиться на территории всей области», - отметил он.
Планируется открытие пяти станций туристической полиции в Белгород-Днестровском, четырех - в Одесском и одной - в Измаильском районах.
Напомним, что лето начнется с дождей: синоптики огорошили одесситов прогнозом на три месяца
А еще Politeka писала, что стихия разбушуется в Одессе: синоптики предупредили, что принесет черноморский циклон
Также Politeka сообщала, что пожар разгорелся в студенческом общежитии Одессы, кадры ЧП