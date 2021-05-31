Полицейские и военнослужащие вязли под усиленную охрану курортную часть в Одессе

Об этом заявили на сайте Нацполиции области, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В частности, на Куликовом поле состоялся объединенный инструктаж авто-, вело- и пеших патрулей, задействованных на обеспечение порядка в городе в течение курортного сезона.

По словам заместителя начальника полиции региона Сергея Махотина, правоохранители возьмут под усиленную охрану прибрежные зоны такие как «Золотой Берег», «Лузановка», «Аркадия» и «Ланжерон».

Также они будут осуществлять усиленное патрулирование улиц города, парков, скверов и тому подобное.

«Сегодня мы начинаем такие мероприятия на территории города. А уже в июне они будут проводиться на территории всей области», - отметил он.

Планируется открытие пяти станций туристической полиции в Белгород-Днестровском, четырех - в Одесском и одной - в Измаильском районах.

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