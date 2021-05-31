Рятувальники попереджають жителів Одеси та області про погіршення метеоумов в регіоні

Відповідне застереження зроблено на сайті Служби надзвичайних ситуацій, передає Politeka.net

У ДСНС зазначили, що 1 червня на область налетить сильний вітер з дощем і грозою.

Пориви північного вітру сягатимуть 15-17 метрів за секунду.

Також на вулиці істотно похолодає. Денна температура повітря складе + 12 +17 градусів, а вночі опуститься до + 9. Температура морської води складе 14-15 °С.

Рятувальники попередили, що з балконів і вікон потрібно прибрати все, що може впасти вниз або бути віднесеним вітром. Також вони дали рекомендації, щоб жителі області не ходили під деревами і дахами будинків, остерігалися проводів, не ставили автомобілі під деревами.

Раніше ми вже писали, що весь тиждень Одесу буде у владі негоди-затяжних дощів з грозами і штормового вітру.

Всьому виною Чорноморський циклон, який буде кружляти над містом.

Протягом усього вівторка очікується злива, північний шквальний вітер з поривами до 12-17 метрів в секунду. Крім того, буде штормити на морі, хвилі піднімуться до 1 метра в довжину.

У середу стихія трохи стихне, проте дрібний дощ продовжитися. У місті також буде вітряно, проте хвилі на морі заспокояться

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