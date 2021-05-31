У центрі Одеси жінка зробила дворовому псу укол і тварина померла в муках і конвульсіях

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net

Жорстока розправа сталася у дворі будинку на вулиці Великій Арнаутській прямо на очах підлітка, який зняв все на камеру телефону і показав батькам.

У публікації зазначається, що ніхто не допоміг собаці, хоча найближча ветеринарна клініка знаходиться в парі кварталів. Люди тільки винесли тіло з двору.

Жителі сусіднього двору викликали поліцію, написали заяву, зараз йдуть пошуки жінки.

За словами очевидців, собака багато років жила на цій вулиці і не була агресивною. Разом з нею жила ще одна собака, яка зараз залишилася одна, є ймовірність, що її чекає така ж доля.

Обурені одесити вимагають, щоб поліція розслідувала вбивство собаки і покарала винну жінку.

Користувачі мережі з гнівом коментують розправу над тваринами.

"А можна тій жінці такий же укол зробити?",

"Жах, бездушне створіння, люди гірше тварин",

"Нещодавно зловив мужика, який робив уколи собакам. Побив до підлозі смерті, коли він прийшов в стані що з нього вже можна запитати, він сказав що його фінансує ветеринарка і дає ху*** цю. Хочете вірте, хочете ні",

"Зрозумійте, якщо не буде котів-будуть щури, не буде собак - прийдуть лисиці і вовки",

"Коли вже почнеться чистка суспільства від таких випадково народжених...",- пишуть в мережі.

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