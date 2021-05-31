В центре Одессы женщина сделала дворовому псу укол и животное скончалось в муках и конвульсиях

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Politeka.net

Жестокая расправа произошла во дворе дома на улице Большой Арнаутской прямо на глазах подростка, который снял всё на камеру телефона и показал родителям.

В публикации отмечается, что никто не помог собаке, хотя ближайшая ветеринарная клиника находится в паре кварталов. Люди только вынесли тело из двора.

Жители соседнего двора вызвали полицию, написали заявление, сейчас идут поиски женщины.

По словам очевидцев, собака много лет жила на этой улице и не была агрессивной. Вместе с ней жила еще одна собака, которая сейчас осталась одна, есть вероятность, что ее ожидает такая же участь.

Возмущенные одесситы требуют, чтобы полиция расследовала убийство собаки и наказала виновную женщину.

Пользователи сети с гневом комментируют расправу над животными.

"А можно той женщине такой же укол сделать?",

"Ужас, бездушное создание, люди хуже животных",

"Недавно словил мужика, который делал уколы собакам. Побил до полу смерти, когда он пришёл в состоянии что с него уже можно спросить, он сказал что его финансирует ветеринарка и даёт ху*** эту. Хотите верьте, хотите нет",

"Поймите, если не будет котов - будут крысы, не будет собак - придут лисы и волки",

"Когда уже начнётся чистка общества от таких случайно рождённых...", - пишут в сети.

Напомним, что тело 20-летнего военного с простреленной головой найдено на Одесчине: "недавно вернулся из отпуска"

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