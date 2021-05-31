Новий робочий тиждень в Одесі почнеться з похолодання затяжних дощів з грозами і штормового вітру
Всьому виною Чорноморський циклон, який буде кружляти над містом.
За прогнозами синоптиків, вже в понеділок, 31 травня очікується погіршення метеоумов - небо над Одесою буде похмурим практично весь день. Температура повітря складе від 14 до 20 градусів вище нуля. Увечері поллє дощ, який буде йти практично весь наступний день. Вітер північний 9-14 м / с.
Вівторок 1 червня в Одесі буде у владі негоди. Протягом усього дня очікується злива, північний шквальний вітер з поривами до 12-17 метрів в секунду. Крім того, буде штормити на морі, хвилі піднімуться до 1 метра в довжину.
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Температура повітря вночі коливатиметься від 12 до 14 °С тепла, вдень буде близько 19-21 °С вище нуля. Температура води в морі-близько 16-17 °С вище нуля.
У середу стихія трохи стихне, проте дрібний дощ продовжитися. У місті також буде вітряно, проте хвилі на морі заспокояться.
Денна температура складе від + 15 до +17 градусів, вночі не більше + 12.
У четвер і п'ятницю в Одесі буде як і раніше дощитиме. 3 червня знову прогнозується шквальний північний вітер з поривами 15-20 метрів в секунду. Море знову стане неспокійним. Хвилі піднімуться від 0,2 до 1 метра у висоту.
Температура повітря становитиме + 13 + 17 градусів.
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