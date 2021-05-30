В одному з районів Одеси порізали лікаря
Як повідомляє видання
За інформацією свідків того, що сталося, дружина військового медика подзвонила якомусь чоловікові і попросила приїхати, щоб забрати її.
Коли молодий чоловік приїхав додому до лікаря, то доктор вирішив не віддавати дружину, в результаті чого конфлікт переріс у бійку, де 29-річний гість взяв ніж і вдарив ним медика.
Судячи зі знімків, які наводить видання, доктор втратив багато крові.
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Потерпілого госпіталізували в міську лікарню №11.
А поліція затримала підозрюваного.
За інформацією видання, потерпілий медик працює у військовому госпіталі Одеси.
До цього ми повідомляли, в Одеській області чоловік зґвалтував 8-річну дівчинку.
Злочин стався вчора, 29 травня, приблизно 14:00 в селі Троїцьке. Про це
Відзначається, що підозрюваний затягнув дитину в нежитловий будинок на вулиці Дністровській, 1.
Поліція підозрює чоловіка 35-40 років, середнього зросту з темним волоссям. Права рука в гіпсі або перемотана бинтами. Був одягнений в безрукавку темного кольору, білу футболку і темний штани, при собі може мати рюкзак.
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