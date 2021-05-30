В Одеській області чоловік зґвалтував 8-річну дівчинку
Злочин стався вчора, 29 травня, приблизно 14:00 в селі Троїцьке. Про це
У публікації наголошується, що підозрюваний затягнув дитину в нежитловий будинок на вулиці Дністровській, 1.
Поліція підозрює чоловіка 35-40 років, середнього зросту з темним волоссям. Права рука в гіпсі або перемотана бинтами. Був одягнений в безрукавку темного кольору, білу футболку і темний штани, при собі може мати рюкзак.
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Не так давно ми повідомляли, 19-річний хлопець систематично ґвалтував малолітню сестру своєї дружини.
Це сталося в одному з сіл Роздільнянського району.
З липня по вересень 2020 року приходячи в будинок батьків дружини, де проживала вся сім'я, молодий чоловік схиляв до насильства 13-річну сестру своєї дружини.
При цьому він погрожував жертві розповісти все родині, що вона йому симпатизує.
Районним судом 19-річного хлопця визнано винним у зґвалтуванні малолітньої та засуджено до 10 років позбавлення волі (ч.4 ст. 152 КК України).
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