В Одеській області чоловік зґвалтував 8-річну дівчинку

Злочин стався вчора, 29 травня, приблизно 14:00 в селі Троїцьке. Про це повідомляється в місцевому Телеграм-каналі "Одеса як вона є". Крім того, там поділилися фотографією підозрюваного.

У публікації наголошується, що підозрюваний затягнув дитину в нежитловий будинок на вулиці Дністровській, 1.

Поліція підозрює чоловіка 35-40 років, середнього зросту з темним волоссям. Права рука в гіпсі або перемотана бинтами. Був одягнений в безрукавку темного кольору, білу футболку і темний штани, при собі може мати рюкзак.

Не так давно ми повідомляли, 19-річний хлопець систематично ґвалтував малолітню сестру своєї дружини.

Це сталося в одному з сіл Роздільнянського району.

З липня по вересень 2020 року приходячи в будинок батьків дружини, де проживала вся сім'я, молодий чоловік схиляв до насильства 13-річну сестру своєї дружини.

При цьому він погрожував жертві розповісти все родині, що вона йому симпатизує.

Районним судом 19-річного хлопця визнано винним у зґвалтуванні малолітньої та засуджено до 10 років позбавлення волі (ч.4 ст. 152 КК України).

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