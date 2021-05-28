Літо цього року в Одесі буде досить спекотним, а от опадів буде зовсім мало

Про те, що чекає одеситів і гостей міста в найближчі три місяці, йдеться в прогнозі на погодному сайті AccuWeather .

Згідно з їхніми даними, в червні температура повітря вдень коливатиметься в межах від +20 до +27 градусів. Це означає, що сильної спеки в першому місяці літа не буде.

Крім того, на початку червня варто чекати дощової погоди.

У липні сонце почне припікати по-справжньому. Позначки термометра піднімуться ще на кілька градусів до + 28 + 30 градусів. Опадів Цього місяця буде мало, але іноді Одесу накриватимуть хмари і гроза.

Майже весь серпень в Одесі буде спекотним і посушливим.

Стовпчик термометра підніметься максимально до + 30 вдень. Мінімум в свою чергу складе +18 вночі.

Дощів Цього місяця не прогнозується.

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Так, за прогнозом, вже в суботу, 29 травня, одеситів чекає похмура погода, яка проясниться тільки до вечора. Дрібний дощ, який почнеться вранці, після полудня може посилитися, але через деякий час припиниться. Також в цей день очікується гроза і посилення північно-західного вітру, пориви якого складуть 9-14 метрів в секунду.

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