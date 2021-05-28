В останні вихідні весни в Одесі погіршаться погодні умови

Про це всіх жителів попередили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.

Так, за прогнозом, вже в суботу, 29 травня, одеситів чекає похмура погода, яка проясниться тільки до вечора. Дрібний дощ, який почнеться вранці, після полудня може посилитися, але через деякий час припиниться. Також в цей день очікується гроза і посилення північно-західного вітру, пориви якого складуть 9-14 метрів в секунду.

Температура повітря вночі становитиме + 15 +17 градусів, вдень+22 + 25 градусів.

Температура морської води 16-17 °С.

По Одеській області прогнозується хмарно з проясненнями. Місцями дощ. Гроза.

Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі 12-17 °С, вдень 21-26 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

У неділю, 30 травня, прогнозуються помірні короткочасні дощі, проте не довго. У другій половині дня через хмари вийде сонце.

Вітер переважно північно-західний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі на градусниках покаже 9-14 °С, вдень 18-23 °С.

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