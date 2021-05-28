В последние выходные весны в Одессе ухудшатся погодные условия

Об этом всех жителей предупредили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

Так, по прогнозу, уже в субботу, 29 мая, одесситов ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Мелкий дождь, который начнется утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. Также в этот день ожидается гроза и усиление северо-западного ветра, порывы которого составят 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +15+17 градусов, днем +22+25 градусов.

Температура морской воды 16-17 °С.

По Одесской области прогнозируется облачно с прояснениями. Местами дождь. Гроза.

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью 12-17 °С, днем ​​21-26 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

В воскресенье, 30 мая, прогнозируются умеренные кратковременные дожди, однако не долго. Во второй половине дня из-за туч выйдет солнце.

Ветер преимущественно северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью на градусниках покажет 9-14 °С, днем ​​18-23 °С.

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