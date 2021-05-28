В Ізмаїлі Одеської області не припиняються пошуки підлітка, який пішов купатися в річку і зник

Нову інформацію оприлюднила прес-служба регіонального ДСНС, у п'ятницю 28 травня, передає Politeka.net.

17-річний хлопець пішов купатися на набережній біля музею "Діарама" на річці Дунай ще 26 травня і досі не повернувся. Пошуки його тривають третю добу.

У них беруть участь рятувальники, співробітники поліції, водолази та прикордонники, які обстежують дно на українській ділянці річки та берег.

У прес-службі ДСНС не виключають, що зниклий підліток міг опинитися на румунській території.

Раніше ми повідомляли, на околиці Одеси рятувальники гасили пожежу в квартирі, влаштовану дитиною.

НП сталася пізно ввечері 27 травня в ЖК Сьоме небо.

За словами очевидців, 10-річну дитину одну залишили вдома і вона підпалила щось на балконі квартири.

Щоб потрапити в квартиру рятувальникам довелося виламувати двері.

За попередніми даними дитина не постраждала. Вогонь загасили.

У прес-службі ДСНС повідомили, що в квартирі горіло сміття.

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