В Ізмаїлі Одеської області не припиняються пошуки підлітка, який пішов купатися в річку і зник
Нову інформацію оприлюднила прес-служба регіонального ДСНС, у п'ятницю 28 травня, передає Politeka.net.
17-річний хлопець пішов купатися на набережній біля музею "Діарама" на річці Дунай ще 26 травня і досі не повернувся. Пошуки його тривають третю добу.
У них беруть участь рятувальники, співробітники поліції, водолази та прикордонники, які обстежують дно на українській ділянці річки та берег.
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У прес-службі ДСНС не виключають, що зниклий підліток міг опинитися на румунській території.
Раніше ми повідомляли, на околиці Одеси рятувальники гасили пожежу в квартирі, влаштовану дитиною.
НП сталася пізно ввечері 27 травня в ЖК Сьоме небо.
За словами очевидців, 10-річну дитину одну залишили вдома і вона підпалила щось на балконі квартири.
Щоб потрапити в квартиру рятувальникам довелося виламувати двері.
За попередніми даними дитина не постраждала. Вогонь загасили.
У прес-службі ДСНС повідомили, що в квартирі горіло сміття.
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