В Измаиле Одесской области не прекращаются поиски подростка, который пошел купаться в реку и пропал

Новую информацию обнародовала пресс-служба регионального ГСЧС, в пятницу 28 мая, передает Politeka.net.

17-летний парень пошел купаться на набережной возле музея «Диарама» на реке Дунай еще 26 мая и до сих пор не вернулся. Поиски его продолжаются третьи сутки.

В них принимают участие спасатели, сотрудники полиции, водолазы и пограничники, которые обследуют дно на украинском участке реки и берег.

В пресс-службе ГСЧС не исключают, что пропавший подросток мог оказаться на румынской территории.

Ранее мы сообщали, на окраине Одессы спасатели тушили пожар в квартире, устроенный ребенком.

ЧП случилось поздно вечером 27 мая в ЖК Седьмое небо.

По словам очевидцев, 10-летнего ребёнка одного оставили дома и он поджег что-то на балконе квартиры.

Чтобы попасть в квартиру спасателям пришлось выламывать двери.

По предварительным данным ребёнок не пострадал. Огонь потушили.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что в квартире горел мусор.

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