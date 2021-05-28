Одеситам підготували нові ціни на газ, які почнуть діяти з 1 червня

Як передає Politeka.net, про це повідомляє компанія"Одесагаз-поставка".

Зокрема, з 1 червня діятимуть наступні тарифи на блакитне паливо:

- "Річний фіксований" – 9,20 гривень за один кубічний метр (введений з 1 травня 2021 по 30 Квітня 2022 року);

- "Місячний" - 10,20 гривень за один кубічний метр(з 1 по 30 Червня).

Звертаємо увагу, що ніяких знижок в цьому місяці компанія не надає.

До цього ми повідомляли, вперші з 2014 року допомога при народженні дитини буде збільшена.

Законопроект, який передбачає, що з 1 січня 2022 року розмір допомоги складе 50 тис.грн, був схвалений на засіданні Кабміну 26 травня.

Виплата допомоги проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру, решта суми виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами (1041 грн на місяць).

У 2021 році розмір виплат при народженні дитини становить 41280 грн. З них 10 320 грн виплачується одноразово, і по 860 грн на місяць — протягом наступних 36 місяців.

Такий розмір був встановлений ще в 2014 році і з тих пір не підвищувався.

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