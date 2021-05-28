Одесситам подготовили новые цены на газ, которые начнут действовать с 1 июня

Как передает Politeka.net, об этом сообщает компания "Одессагаз-поставка".

В частности, с 1 июня будут действовать следующие тарифы на голубое топливо:

– "Годовой фиксированный" – 9,20 гривен за один кубический метр (введенный с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года);

–"Месячный" – 10,20 гривен за один кубический метр(с 1 по 30 июня).

Обращаем внимание, что никаких скидок в этом месяце компания не предоставляет.

До этого мы сообщали, впервые с 2014 года помощь при рождении ребенка будет увеличена.

Законопроект, который предусматривает, что с 1 января 2022 года размер пособия составит 50 тыс. грн, был одобрен на заседании Кабмина 26 мая.

Выплата пособия будет проводиться единовременно в размере 25% общего размера, остальная сумма будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями (1041 грн в месяц).

В 2021 году размер выплат при рождении ребёнка составляет 41280 грн. Из них 10 320 грн выплачивается единовременно, и по 860 грн в месяц — в течении следующих 36 месяцев.

Такой размер был установлен еще в 2014 году и с те пор не повышался.

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