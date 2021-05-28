Не все так просто

В Одесі хоче дати концерт російський співак, який до цього розважав публіку на окупованих територіях, проте не все так просто

Колишній поліцейський Хабіб Шаріпов, який почав кар'єру поп-співака і прославився треком "Ягода малинка", надумав приїхати на гастролі до Одеси.

Однак на нього звернув увагу активіст Сергій Стерненко, і нагадав про концерти даного співака в окупованому Донецьку і Криму, після чого продаж квитків був терміново припинений.

При цьому поки не повідомляється, що заходи скасовані.

Зазначимо, що концерти росіянина були заплановані на Червень в Одесі та Києві.

Крім цього, 25-26 червня в Києві (Stereo plaza) планує виступати ще один російський репер Баста, якого СБУ теж нібито не помічає.

До цього ми повідомляли, щооссійський реп-виконавець Morgenshtern заявив, що не приїде в Україну з концертами.

"Зараз ми взагалі не поїдемо, тому що там починаються якісь штуки прикольні. І, схоже, знову будуть переноситися концерти, тому що велика частина артистів вже все перенесли. Особливо після історії з Одесою. Мені страшно банально, я не буду брехати. Мені страшно їхати", - сказав росіянин.

Також ми писали, російському співакові Стасу П'єху відмовили у в'їзді в Україну за "підтримку окупації Криму і оскаженілу російську пропаганду".

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