В Одессе хочет дать концерт российский певец, до этого развлекавший публику на оккупированных территориях, однако не всё так просто
Бывший полицейский Хабиб Шарипов, который начал карьеру поп-певца и прославился треком "Ягода малинка", надумал приехать на гастроли в Одессу.
Однако на него обратил внимание активист Сергей Стерненко, и напомнил о концертах данного певца в оккупированном Донецке и Крыму, после чего продажа билетов была срочно приостановлена.
При этом пока не сообщается, что мероприятия отменены.
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Отметим, что концерты россиянина были запланированы на июнь в Одессе и Киеве.
Помимо этого, 25-26 июня в Киеве (Stereo plaza) планирует выступать еще один российский рэпер Баста, которого СБУ тоже якобы не замечает.
До этого мы сообщали, российский рэп-исполнитель Morgenshtern заявил, что не приедет в Украину с концертами.
"Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные. И, похоже, снова будут переноситься концерты, потому что большая часть артистов уже все перенесли. Особенно после истории с Одессой. Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать", – сказал россиянин.
Также мы писали, российскому певцу Стасу Пьехе отказали во въезде в Украину за "поддержку оккупации Крыма и оголтелую российскую пропаганду".
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