Не всё так просто

В Одессе хочет дать концерт российский певец, до этого развлекавший публику на оккупированных территориях, однако не всё так просто

Бывший полицейский Хабиб Шарипов, который начал карьеру поп-певца и прославился треком "Ягода малинка", надумал приехать на гастроли в Одессу.

Однако на него обратил внимание активист Сергей Стерненко, и напомнил о концертах данного певца в оккупированном Донецке и Крыму, после чего продажа билетов была срочно приостановлена.

При этом пока не сообщается, что мероприятия отменены.

Отметим, что концерты россиянина были запланированы на июнь в Одессе и Киеве.

Помимо этого, 25-26 июня в Киеве (Stereo plaza) планирует выступать еще один российский рэпер Баста, которого СБУ тоже якобы не замечает.

До этого мы сообщали, российский рэп-исполнитель Morgenshtern заявил, что не приедет в Украину с концертами.

"Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные. И, похоже, снова будут переноситься концерты, потому что большая часть артистов уже все перенесли. Особенно после истории с Одессой. Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать", – сказал россиянин.

Также мы писали, российскому певцу Стасу Пьехе отказали во въезде в Украину за "поддержку оккупации Крыма и оголтелую российскую пропаганду".

Напомним, что бездыханное тело девушки нашли в постели: кадры трагедии из Одессы

А еще Politeka писала, что женщина загадочно пропала после разговора с сыном: не выходит на связь 16 дней

Также Politeka сообщала, что застреленное тело офицера найдено на рабочем месте в Одессе: первые детали трагедии



