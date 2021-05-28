В Одесі п'яний чоловік взяв вогнестріл і пішов з ним гуляти вулицями міста
Його помітили на селищі Котовського, передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-служби патрульної поліції
Стривожені місцеві жителі подзвонили в поліцію і розповіли, що чоловік в стані сп'яніння чіплявся до перехожих, а потім погрожував зброєю.
Орієнтування на затримання порушника передали всім екіпажам патрульної поліції.
Обстежуючи вулицю Генерала Бочарова, інспектори звернули увагу на громадянина схожого за описом і відразу затримали його.
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Під час поверхневої перевірки у 34-річного чоловіка виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю.
Для з'ясування всіх обставин інциденту, на місце викликали слідчо-оперативну групу.
До цього ми повідомляли, під Одесою незнайомий чоловік підбіг до дитини і хапив за горло.
Напад стався серед білого дня на вулиці в Чорноморську Одеської області.
Мати постраждалої дівчинки каже, що спочатку молодий хлопець довго спостерігав за її дитиною, поки та грала на дитячому майданчику.
"Коли ми стали заходити в свій під'їзд, побіг і схопив дочку за горло", - стверджує вона.
Жінка відразу ж зателефонувала в поліцію і нападника затримали, з'ясувалося, що йому 25 років і у нього є психічний розлад.
Пізніше у відділення поліції приїхали його батьки і забрали психа додому.
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