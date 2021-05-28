В Одесі п'яний чоловік взяв вогнестріл і пішов з ним гуляти вулицями міста

Його помітили на селищі Котовського, передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-служби патрульної поліції

Стривожені місцеві жителі подзвонили в поліцію і розповіли, що чоловік в стані сп'яніння чіплявся до перехожих, а потім погрожував зброєю.

Орієнтування на затримання порушника передали всім екіпажам патрульної поліції.

Обстежуючи вулицю Генерала Бочарова, інспектори звернули увагу на громадянина схожого за описом і відразу затримали його.

Під час поверхневої перевірки у 34-річного чоловіка виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю.

Для з'ясування всіх обставин інциденту, на місце викликали слідчо-оперативну групу.

До цього ми повідомляли, під Одесою незнайомий чоловік підбіг до дитини і хапив за горло.

Напад стався серед білого дня на вулиці в Чорноморську Одеської області.

Мати постраждалої дівчинки каже, що спочатку молодий хлопець довго спостерігав за її дитиною, поки та грала на дитячому майданчику.

"Коли ми стали заходити в свій під'їзд, побіг і схопив дочку за горло", - стверджує вона.

Жінка відразу ж зателефонувала в поліцію і нападника затримали, з'ясувалося, що йому 25 років і у нього є психічний розлад.

Пізніше у відділення поліції приїхали його батьки і забрали психа додому.

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