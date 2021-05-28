В Одессе пьяный мужчина взял огнестрел и пошел с ним гулять по улицам города

Его заметили на поселке Котовского, передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы патрульной полиции

Встревоженные местные жители позвонили в полицию и рассказали, что мужчина в состоянии опьянения цеплялся к прохожим, а потом угрожал оружием.

Ориентировку на задержание нарушителя передали всем экипажам патрульной полиции.

Обследуя улицу Генерала Бочарова, инспекторы обратили внимание на гражданина похожего по описанию и сразу задержали его.

Во время поверхностной проверки у 34-летнего мужчины обнаружили предмет, похожий на огнестрельное оружие.

Для выяснения всех обстоятельств инцидента, на место вызвали следственно-оперативную группу.

До этого мы сообщали, под Одессой незнакомый мужчина подбежал к ребенку и хватил за горло.

Нападение произошло средь бела дня на улице в Черноморске Одесской области.

Мать пострадавшей девочки говорит, что сначала молодой парень долго наблюдал за ее ребенком, пока та играла на детской площадке.

«Когда мы стали заходить в свой подъезд, побежал и схватил дочь за горло», - утверждает она.

Женщина сразу же позвонила в полицию и нападавшего задержали, выяснилось, что ему 25 лет и у него имеется психическое расстройство.

Позже в отделение полиции приехали его родители и забрали психа домой.

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