В Одессе пьяный мужчина взял огнестрел и пошел с ним гулять по улицам города
Его заметили на поселке Котовского, передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы патрульной полиции
Встревоженные местные жители позвонили в полицию и рассказали, что мужчина в состоянии опьянения цеплялся к прохожим, а потом угрожал оружием.
Ориентировку на задержание нарушителя передали всем экипажам патрульной полиции.
Обследуя улицу Генерала Бочарова, инспекторы обратили внимание на гражданина похожего по описанию и сразу задержали его.
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Во время поверхностной проверки у 34-летнего мужчины обнаружили предмет, похожий на огнестрельное оружие.
Для выяснения всех обстоятельств инцидента, на место вызвали следственно-оперативную группу.
До этого мы сообщали, под Одессой незнакомый мужчина подбежал к ребенку и хватил за горло.
Нападение произошло средь бела дня на улице в Черноморске Одесской области.
Мать пострадавшей девочки говорит, что сначала молодой парень долго наблюдал за ее ребенком, пока та играла на детской площадке.
«Когда мы стали заходить в свой подъезд, побежал и схватил дочь за горло», - утверждает она.
Женщина сразу же позвонила в полицию и нападавшего задержали, выяснилось, что ему 25 лет и у него имеется психическое расстройство.
Позже в отделение полиции приехали его родители и забрали психа домой.
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