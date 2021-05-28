В Одесі та області продовжують фіксувати нові випадки зараження COVID-19

Як повідомляє система моніторингу РНБО України, за минулу добу в Одеській області лабораторно підтвердили 114 випадків коронавірусної інфекції. Не впоралися з хворобою і померли три людини.

Загальна кількість виявлених хворих в регіоні досягла 139 тисяч 242 людини.

Летальних випадків - 2 885.

Одужали – 127 317, у тому числі 789-за останню добу.

Відзначимо, що в Україні прогнозується поступове зниження випадків захворювання ковід.

Тим часом, нову хвилю епідемії коронавірусу в Одеському регіоні очікують у вересні місяці.

За словами голови облздраву Наталії Одарій-Захар'євої, всі трохи розслабилися, вже ходять без масок, але реанімаційні ліжка всі заповнені, і важкі випадки захворювання досі фіксуються.

А тим часом чергова хвиля COVID - 19 прогнозується ближче до осені.

"До цього періоду медики можуть" видихнути», а лікарні – встигнути дооснастити необхідним обладнанням", - каже чиновниця.

У той же час заступник директора обласного центру МОЗ Сергій Дементьєв вважає, що третя хвиля коронавірусу, що накрила Україну, в Одеський регіон ще не дійшла, хоча раніше про її прихід говорили не раз.

"Я б не виділяв хвилі. Це чергові циклічні підйоми гострої респіраторної захворюваності", - зазначив Дементьєв.

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